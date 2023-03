1 Im Rhein-Energie-Stadion wird an diesem Dienstag das Länderspiel zwischen Deutschland und Belgien angepfiffen. Im Innenbereich hat sich dabei der Fehlerteufel eingeschlichen. Foto: IMAGO/Nordphoto/Teresa Kroeger

An diesem Dienstag findet das Fußball-Länderspiel Deutschland gegen Belgien statt. Am Stadion ist nun ein Schreibfehler aufgefallen, der ein Schmunzeln auslöst.









Rund um das Rhein-Energie-Stadion in Köln ist es zu einer Lachnummer gekommen: An diesem Dienstagabend (20.45 Uhr) wird das Fußball-Länderspiel zwischen Deutschland und Belgien angepfiffen. Sportlich ein starker Test für die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick. Organisatorisch ist es jedoch zu einer Panne gekommen. Das Branding der Partie ist an der Arena überall zu sehen, am Aufzug des VIP-Zugangs an der Westseite hat jedoch der Fehlerteufel zugeschlagen. Statt „Deutschland“ prangt dort „Deutschalnd“ – ein Buchstabendreher.

„Bild“ hatte zunächst über den kuriosen Fehler berichtet. Ob dieser bis zum Spiel behoben wird, sei unklar. Alle weiteren Begriffe und Daten auf dem Plakat sind dagegen richtig. Für einigen Hohn und Spott im Netz hat das Ganze aber auf jeden Fall gesorgt.