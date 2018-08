Schreibfehler auf Fahrbahn in Pforzheim verbessert Aus „30 Znoe“ wird eine verwackelte „30 Zone“

Von red/dpa 16. August 2018 - 17:17 Uhr

Nachdem ein Schreibfehler in einer Fahrbahnmarkierung in Pforzheim für viel Erheiterung gesorgt hat, folgte die eilige Verbesserung noch am Mittwochabend: Aus der „Znoe“ wurde nun eine verwackelte „Zone“.



Pforzheim - Für viel Hohn und Spott im Netz hat eine falsch geschriebene Fahrbahnmarkierung in Pforzheim am Mittwoch gesorgt.

„30 Znoe“ statt „30 Zone“ hatte eine Firma in großen Lettern auf den Asphalt der Schönbornstraße im Stadtteil Hohenwart gepinselt. Doch noch am Mittwochabend gab es eine schnelle Reaktion auf die peinliche Panne: Die Buchstaben wurden geschwärzt und N und O tauschten kurzerhand ihre Plätze. Zwar ist der Schriftzug nun etwas verwackelt geraten, doch alle Verkehrsteilnehmer können nun die „30 Zone“ erkennen.

Verantwortlich für den kuriosen Schreibfehler war laut eines Sprechers der Stadt Pforzheim ein Unternehmen, das seit Jahren für die Stadt die Fahrbahnen markiert. „Wir arbeiten mit der Firma seit langer Zeit vertrauensvoll zusammen. Solche Fehler können einfach passieren“, sagte er am Mittwoch. Wieso die metergroßen Lettern in so offensichtlich falscher Anordnung auf den Asphalt gelangten, sei unklar.

Doch obwohl der Fehler schnellstmöglich behoben wurde, geht der Spott in den sozialen Netzwerken natürlich weiter: