Schreiben an Özdemir: Tierschutzbund warnt vor Demontage der Landestierschutzbeauftragten

Tierschützer sehen die Gefahr, dass die Landestierschutzbeauftragte künftig politischen Interessen untergeordnet wird. Sie wenden sich in einem Schreiben an Özdemir.
Der Deutsche Tierschutzbund und sein Landestierschutzverband Baden-Württemberg sehen die Gefahr, dass die bisher unabhängige Landestierschutzbeauftragte künftig politischen Interessen untergeordnet wird. In einem Schreiben an Ministerpräsident Cem Özdemir (Grüne) fordern sie, die Position der Landestierschutzbeauftragten institutionell abzusichern und ihre Arbeit nachhaltig zu stärken, teilten die beiden Verbände am Montag in Stuttgart mit. Die sei eine Reaktion auf die angekündigten strukturellen Veränderungen rund um das Amt.