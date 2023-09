Rauch in Kabine – Passagierflieger muss notlanden

1 Ein im Internet veröffentlichtes Video zeigte Passagiere, die das Flugzeug über eine Notrutsche verließen (Archivfoto). Foto: AFP/GREG BAKER

Bei der Notlandung eines chinesischen Passagierflugzeugs in Singapur sind nach Behördenangaben neun Insassen leicht verletzt worden. Im Frachtraum und der Toilette hatte sich zuvor Rauch ausgebreitet.











Bei der Notlandung eines chinesischen Passagierflugzeugs in Singapur sind nach Behördenangaben neun Insassen leicht verletzt worden. Wie der Flughafen Changi am Sonntag im Online-Netzwerk Facebook mitteilte, musste die Maschine der staatlichen Fluggesellschaft Air China am Nachmittag (Ortszeit) nach einem Triebwerksbrand und Rauchentwicklung im Frachtraum und der Bordtoilette notlanden.