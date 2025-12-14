Die Wetterbedingungen bei Lady Gagas Konzert in Sydney waren alles andere als optimal. Wegen des Regens rutschte einer ihrer Tänzer von der Bühne. Die Sängerin stoppte sofort die Performance.
Das zweite Konzert von Lady Gaga (39) in Sydney, Australien, wurde zur rutschigen Angelegenheit. Der Regen prasselte am Freitag nur so auf das Accor Stadium und die Bühne nieder. Das wurde einem Backgroundtänzer zum Verhängnis: Ein Zuschauer filmte, wie Tänzer Michael Dameski auf dem nassen Boden ausrutschte, an der Bühnenkante den Halt verlor und von der Plattform fiel. Die übrigen Tänzer und Lady Gaga eilten sofort herbei, Gaga hielt sogar die Performance an.