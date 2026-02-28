Schreckmoment am Bodensee: In 1000 Metern Höhe – Flugschüler mit Laser geblendet

1 Die Polizei weist darauf hin, dass das Blenden von Flugzeugen eine ernsthafte Straftat ist (Symbolfoto). Foto: Zoonar/IMAGO/HGVorndran

Bei einem Übungsflug sehen Flugschüler und Lehrer für einen kurzen Moment nichts mehr. Sie wurden in rund 1.000 Metern Höhe geblendet. Nun ermittelt die Polizei.











Link kopiert



– Ein Flugschüler und sein Lehrer sind bei einem Übungsflug über Neukirch (Bodenseekreis) von einem Laser geblendet worden. Als sie die Beleuchtung ihres Sportflugzeugs am Freitag ausschalteten und die Maschine vom Boden aus nicht mehr zu sehen war, hörte der Unbekannte auf, wie die Polizei mitteilte. Zu diesem Zeitpunkt befand sich das Flugzeug laut Polizei etwa 1.000 Meter über dem Boden.