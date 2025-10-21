Schrecklicher Vorfall: König Charles trifft Überlebende des Synagogenanschlags in Manchester

Nach dem Anschlag auf eine Synagoge in Manchester, bei dem zwei Gemeindemitglieder getötet wurden, hat König Charles III. allen Betroffenen seine Anteilnahme ausgedrückt. Bei seinem Besuch trug er Kippa und dankte allen Rettungskräften für ihren Einsatz.

König Charles III. (76) hat Überlebende des Anschlags auf eine Synagoge in Manchester getroffen, bei dem ein 35-Jähriger Anfang Oktober zwei Menschen getötet hat. Der Monarch drückte seine "Trauer" nach dem "schrecklichen" Vorfall aus, als er Mitglieder der jüdischen Gemeinde traf, darunter die drei Menschen, die bei dem Angriff verletzt wurden.

Dank an die Rettungskräfte Trotz des Regens säumten etwa 150 Schaulustige eine nahegelegene Straße vor der Synagoge, wie unter anderem "BBC" berichtete. Aufnahmen zeigen den König mit einer traditionellen, jüdischen Kippa. Bevor er die Synagoge betrat, betrachtete Charles das davor abgelegte Blumenmeer. Der König dankte alle Rettungskräften für ihre "fantastische Reaktion".

Im Gespräch mit Rabbi Daniel Walker und weiteren Vertretern der Gemeinde sagte Charles: "Ich kann Ihnen nicht sagen, wie traurig ich bin." Es sei eine "schreckliche Sache, die aus heiterem Himmel kommt".

"Ein Zeichen der Unterstützung"

Auf dem offiziellen Instagram-Account des Palastes hieß es dazu: "Ein Zeichen der Unterstützung für die Manchester-Community. Heute Nachmittag traf der König Rettungskräfte, interreligiöse Leader und die unglaublich mutigen Überlebenden, die vom Angriff auf die Heaton Park Hebrew Congregation Synagoge am 2. Oktober 2025 betroffen waren."

Die Synagoge wurde vergangene Woche zum ersten Mal seit dem gezielten Angriff wiedereröffnet, um die Feste Schemini Azeret und Simchat Tora zu feiern.