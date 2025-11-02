Am Abend kommt es in einem Zug nahe der Stadt Huntingdon zu einem folgenschweren Angriff. Augenzeugen schildern dramatische Szenen - und auch der britische Premierminister reagiert bestürzt.
Huntingdon - Mehrere Menschen sind in einem Zug nahe der englischen Stadt Huntingdon niedergestochen worden. Die für den Schienenverkehr zuständige British Transport Police teilte später mit, zwei Personen seien am Tatort festgenommen worden. Zur Zahl der Opfer und Schwere ihrer Verletzungen gab es zunächst keine offiziellen Angaben, ebenso wenig zu den Hintergründen der Tat. Britische Medien zitierten Augenzeugen, nach deren Schilderungen es zwischen 6 und 12 Verletzte geben soll.