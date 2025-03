Schreckliche Woche für Benny Blanco: Selena Gomez hätte fast ihre eigene Verlobung ruiniert

Selena Gomez (32) hätte fast unwissentlich ihren eigenen Verlobungstag ruiniert. Davon berichtete die Sängerin nun in der "Tonight Show Starring Jimmy Fallon", in der sie zusammen mit ihrem Verlobten Benny Blanco (37) zu Gast war, um das gemeinsame Album "I Said I Love You First" zu promoten. Die Verlobung sei sehr chaotisch gewesen und die Tage davor "die schrecklichste Woche" seines Lebens, berichtet Blanco.

Das Paar machte im Dezember 2024 seine Verlobung auf Instagram öffentlich, zu der es fast nicht gekommen wäre. Denn am Tag, an dem er plante, Gomez einen Heiratsantrag zu machen, sei es dieser überhaupt nicht gut gegangen. An diesem entsprechenden Tag sei ein Shooting für die Album-Promotion geplant gewesen. Allerdings sei sie nach dem Aufwachen "ein bisschen mürrisch" gewesen, erinnert sich die Sängerin zurück.

"Ich dachte mir: 'Ich bin wirklich müde. Das ist zu weit.' Also sagte ich zu ihm: 'Nach diesem Dreh werde ich mit meinen Freunden abhängen.' Und er fing an zu sagen: 'Äh okay, sicher. Wir sehen dich dann, wenn du hier bist", berichtet Gomez im Gespräch mit Jimmy Fallon (50) in der Talkshow.

Vor der Verlobung war Selena Gomez sauer

Er sei "natürlich ausgeflippt", so Blanco daraufhin. "Sie war sauer! Sie wäre fast nicht gekommen!" Sie habe das Shooting auf einen anderen Tag verschieben wollen. Dem fügte der Musikproduzent hinzu, dass es "die verrückteste Sache der Welt" sei, sich mit jemandem zu verloben. "Kurz bevor man jemandem sagt, dass man für immer mit ihm verheiratet sein will, heißt es: 'Zeig mir, wie gut du mich anlügen kannst.' Das ist das Schwierigste."

Für ihn sei es besonders schwierig gewesen, da er Gomez eigentlich alles erzähle. "Also war sie einfach nur sauer auf mich, weil ich am Tag zuvor schlechte Lügen erzählt habe." Den Verlobungsring habe er in einer Schachtel in einer Tasche versteckt, von der er sicher war, dass sie niemand öffnen würde. "Es war die schrecklichste Woche meines Lebens."

Gemeinsames Album gibt Einblick in die Beziehung

Nachdem die "Only Murders In The Building"-Darstellerin im Dezember 2023 ihre Beziehung zu Blanco öffentlich gemacht hatte, folgte rund ein Jahr später die Verlobung. Das gemeinsame Album, das am 21. März erscheint, soll die Liebesgeschichte des Paares feiern und den Fans "einen einzigartigen Einblick in ihre Beziehung geben", heißt es in einer Ankündigung. Das Album beschreibe ihre gesamte Geschichte - "bevor sie sich trafen, wie sie sich verliebten und was die Zukunft bringt".

Selena Gomez hatte sich zuletzt vor allem um ihre Schauspielkarriere gekümmert und war für den Film "Emilia Pérez" und ihre Rolle als Jessi Del Monte auf Promotour. Ihr letztes Studioalbum "Rare" hatte die Sängerin 2020 veröffentlicht.