Schreckliche Ereignisse: Britische Royals in Gedanken bei Menschen in Liverpool

Britische Royals in Gedanken bei Menschen in Liverpool

1 König Charles III. hat ein persönliches Statement veröffentlichen lassen. Foto: Stephen Lock/i-Images/Avalon/ddp images

Nachdem ein 53-jähriger Brite mit einem Auto in eine Menschenmenge in Liverpool gefahren ist, melden sich die britischen Royals zu Wort. Sie sind in Gedanken und im Gebet bei den betroffenen Menschen.











Bei der Meisterfeier des FC Liverpool ist am 26. Mai ein Auto in eine Menschenmenge gefahren. Dabei wurden in der englischen Stadt laut Medienberichten 47 Personen verletzt. Sowohl König Charles III. (76) und Königin Camilla (77) als auch Prinz William (42) und Prinzessin Kate (43) haben sich am Dienstag geäußert und erklärt, wie erschüttert sie sind.