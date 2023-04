5 Die Polizei war mit Großaufgebot vor Ort. Foto: SDMG/Dettenmeyer

Großer Schreck an der Klostergarten-Realschule in Sindelfingen am Dienstagnachmittag: Gegen 14.40 Uhr wurde der Amokalarm ausgelöst, für einige Zeit war die Lage völlig unklar. Die Polizei kam mit einem Großaufgebot an die Schule in der Leonberger Straße, an die 60 Beamte durchsuchten das Hauptgebäude und die Sporthalle. Auch der Rettungsdienst war im Einsatz. Die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte, die an diesem Nachmittag anwesend waren, wurden zu einem nahe gelegenen Parkplatz in der Burghaldenstraße gebracht.

„Es gab relativ früh Hinweise, dass es sich um einen Fehlalarm handelte“, berichtet Polizeisprecherin Yvonne Schächtele. Was sich im Laufe des Nachmittags bestätigte. „Die Kolleginnen und Kollegen haben keine Straftat feststellen können“, so Schächtele über den Einsatz. Vermutet wird ein technischer Defekt, das soll jetzt genauer untersucht werden.