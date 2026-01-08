KfZ-Schrauber aus Schönaich: Er begeistert Zehntausende auf Instagram

Es ist kalt, der Geruch von Öl liegt in der Luft, an der Wand hängen Werkzeuge und unzählige Kabel. In der Mitte steht ein VW Golf II aufgebockt, Baujahr Anfang der 90er-Jahre. Die Motorhaube ist offen, Schrauben liegen sortiert auf der Werkbank. Die unscheinbare Scheune seines Hauses in Schönaich hat Giuseppe Barbuscia in eine Autowerkstatt umfunktioniert. Wer ist „keep_schraubing“?

Hier verbringt der 43-Jährige einen Großteil seiner Freizeit. Während sich andere Menschen nach Feierabend auf das Sofa setzen und entspannen, geht Barbuscia in seine Werkstatt, schraubt, repariert und tunt – und bringt alte Golf-Modelle zurück auf die Straße. „Das Schrauben ist für mich Meditation, Stressabbau und Regeneration zugleich“, erklärt er.

Die Leidenschaft fürs Schrauben begleitet den gebürtigen Deutsch-Italiener schon seit seiner Kindheit. Seine Eltern kamen einst als Gastarbeiter aus dem sizilianischen Mirabella nach Deutschland. Barbuscias Vater war Mechaniker bei Daimler. Giuseppe Barbuscia wuchs in Schönaich auf. „Schon als kleiner Junge habe ich habe meinem Vater beim Schrauben zugesehen“, erinnert sich der 43-Jährige. Damals waren es Fiat-Modelle, an denen sein Vater gearbeitet hat. Die Faszination für Technik und Mechanik war bei ihm sofort da.

Doch angefangen hat alles ganz klein: Als Bub wechselte er die Kette seines Fahrrads, reparierte Schläuche und bastelte an allem, was Räder hatte. Es folgten die erste eigene Vespa, später ein Motorrad und schließlich das erste eigene Auto: ein VW Golf. Bald schraubte er nicht mehr nur an seinem eigenen Fahrzeug herum, sondern auch an denen seiner Freunde. Schritt für Schritt wuchs aus dem Hobby eine echte Leidenschaft. Auch beruflich orientiert sich Barbuscia an seiner Passion und macht eine Ausbildung zum Kfz-Mechaniker. 2014 macht der die Meisterschule und bekommt eine Stelle bei Porsche als Industriemeister. „Ich lebe meinen Traum. Ich gehe sehr gerne arbeiten“, erzählt der Schönaicher.

2018 kauft er sich in Schönaich ein Haus. In der ehemaligen Scheune im Erdgeschoss richtet er sich eine großzügige Werkstatt ein – sein persönliches Refugium. Dort widmet er sich seinen alten Golf-Modellen. Zwischen zwölf und 15 Fahrzeugen hat er bereits restauriert, jedes einzelne mit viel Geduld, Fachwissen und Liebe zum Detail. Sein neuestes fast fertig restauriertes Projekt ist ein 33 Jahre alter Golf zwei. Bis der Wagen vom Tüv abgesegnet ist, dauere der Aufbau eines Autos mit Motortausch und vielem mehr zwischen sechs und zwölf Monaten. „Meine Golf-Modelle sollen optisch so original wie möglich aussehen. Wenn man genauer hinsieht, fällt einem aber auf, dass manche Sachen nicht zusammenpassen“, erzählt er. Scheint das Armaturenbrett originalgetreu, so geht der Tacho jedoch bis 250. Das Getriebe ist automatisch mit Tiptronic-Schaltung, die Blinker sind vom neuesten Golf-Modell und die Bremsanlage von Porsche. „Dieser Golf hat einen Wert von rund 20 000 Euro“, erklärt Barbuscia.

Giuseppe Barbuscia in seinem Reich: seiner Werkstatt. Foto: Stefanie Schlecht

An seiner Passion lässt der 43-Jährige andere VW Golf-Fans Teilhaben. Während er auf Youtube schon früher Videos über seine Schrauberkünste gezeigt hat, so ist er 2020 auch unter die Influencer gegangen. Unter dem Namen keep_schraubing dreht er für Instagram meist gemeinsam mit seinem Cousin kurze Videos, und nimmt seine Follower mit beim Kauf neuer alter Golf-Modelle, oder erklärt, wie man eine Steuerkette wechselt. „Aber alles mit einer Portion Humor. Ich bin nicht der Erklärbär“, sagt er und lacht. Auf Instagram verfolgen mittlerweile knapp 27 000 Menschen seine Arbeit. Für Barbuscia ist das ein schöner Nebeneffekt. „Ich hätte nie gedacht, dass mir einmal so viele Menschen folgen würden“, sagt der Familienvater bescheiden.

Mit dem Golf in die alte Heimat

„Für mich haben die Autos eine Seele. Man sollte sie reparieren, “ ist der Auto-Fan der Überzeugung. Wenn Giuseppe Barbuscia sich in seinen Golf setzt und den Motor startet, wird es still um ihn herum. „Mein Auto ist für mich kein Fortbewegungsmittel, es ist für mich ein Gefühl“, sagt er. Wenn Giuseppe Barbuscia an einem lauen Sommerabend in seinem Golf über die Straße rollt, ist er ganz bei sich. Jede Schaltung, jede Kurve, jedes Geräusch, alles passt. In diesen Momenten ist er in seinem Element, glücklich und angekommen.

Sein Traum ist es, im kommenden Sommer mit seiner Familie in seinem neu getunten Golf nach Sizilien zu fahren – dorthin, wo seine Wurzeln liegen. Gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin und den Kindern auf der Rückbank. Und mit einem großen Werkzeugkoffer im Kofferraum. Nicht etwa, weil der Mechaniker mit Pannen rechnet, sondern, weil es für ihn einfach dazu gehört.

Vom Schrauber zum Influencer

VW Golf

Der erste Golf fuhr im März 1974 von den Produktionsbändern in Wolfsburg. Von der ersten Generation des Golf wurden fast sieben Millionen Exemplare auf allen Kontinenten der Erde verkauft. Der VW Golf hat eine große, weltweite Fangemeinde.

Instagram

Unter dem Namen keep_schraubing gibt Giuseppe Barbuscia aus Schönaich seinen Followern Einblicke in seinen Schrauber-Alltag. Auch auf Youtube und Tiktok ist er unter diesem Namen zu finden.