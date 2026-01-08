KfZ-Schrauber aus Schönaich: Er begeistert Zehntausende auf Instagram

Kfz-Mechaniker Giuseppe Barbuscia aus Schönaich restauriert in seiner Freizeit alte VW Golf-Modelle. Seine Leidenschaft teilen Zehntausende auf Instagram.
Es ist kalt, der Geruch von Öl liegt in der Luft, an der Wand hängen Werkzeuge und unzählige Kabel. In der Mitte steht ein VW Golf II aufgebockt, Baujahr Anfang der 90er-Jahre. Die Motorhaube ist offen, Schrauben liegen sortiert auf der Werkbank. Die unscheinbare Scheune seines Hauses in Schönaich hat Giuseppe Barbuscia in eine Autowerkstatt umfunktioniert. Wer ist „keep_schraubing“?