Schräges Jobangebot: Shirley MacLaine sucht trinkfesten Assistenten

Shirley MacLaine (90) sucht einen Assistenten für einen außergewöhnlichen Aufgabenbereich. Wie eine anonyme Quelle der "Daily Mail" berichtet haben soll, muss er oder sie vor allem schon nachmittags trinkfest sein. Denn die Hollywood-Legende sucht angeblich jemanden, mit dem sie jeden Tag um Punkt 17:00 Uhr Cocktails trinken kann. Dabei soll der Assistent mit ihr über ihre Filme und ihre Karriere sprechen.

Shirley MacLaine soll in ihrem Umfeld nach einer Empfehlung für einen persönlichen Assistenten gefragt haben und eine kurze Liste mit Anforderungen erstellt haben. Ganz oben stand demnach die Cocktail-Stunde. Als jemand sie gefragt habe, ob die Kandidatinnen und Kandidaten noch andere Fähigkeiten mitbringen sollen, habe die Schauspielerin nur mit den Schultern gezuckt. Laut der anonymen Quelle soll sie "sehr großzügig" bei der Bezahlung sein.

Lesen Sie auch

Gut 70 Jahre im Showbiz: Shirley MacLaine hat viel zu erzählen

Dem Assistenten hat Shirley MacLaine bei einem gepflegten Drink jedenfalls genug zu erzählen. Die Schauspielerin kann auf eine fast 70 Jahre umfassende Karriere zurückblicken. Ihr Filmdebüt feierte die Schwester von Warren Beatty (87) 1955 in "Immer Ärger mit Harry" von Alfred Hitchcock (1899-1980). Sie gehörte zum erweiterten Kreis des "Rat Packs" um Frank Sinatra (1915-1998) und Dean Martin (1917-1995).

In den 1960er-Jahren wurde sie vor allem mit zwei Filmen für Billy Wilder (1906-2002) bekannt: Für "Das Appartement" und "Das Mädchen Irma la Douce" erhielt sie zwei ihrer Oscar-Nominierungen. 1984 gewann sie endlich für "Zeit der Zärtlichkeit" - ihre bisher letzte Nominierung.

Ans Aufhören denkt Shirley MacLaine auch mit 90 Jahren nicht. Zuletzt war sie in zwei Folgen der erfolgreichen Comedy-Serie "Only Murders in the Building" zu sehen. Sie soll zudem zwei neue Filme in der Pipeline haben.