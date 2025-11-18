Schottische Sauna im Fildorado: Die schottischen Highlands in Filderstadt

1 Das gehört zur Grundausrüstung eines Sauna-Besuchs. Im Fildorado kommen noch schottische Spezialitäten dazu. Foto: SG-Fotokultur - stock.adobe.com

In dieser Woche gibt es die „Schottische Highlands“-Aktionswoche in der Fildorado-Sauna in Filderstadt. An diesem Samstag sogar mit einer langen Nacht.











Wer jetzt Schottland erleben möchte, sollte sich jahreszeitlich bedingt warm anziehen. Vor allem dann, wenn er die berühmten schottischen Highlands erleben will. Oder er geht gleich dahin, wo es Hitze im Überfluss gibt, etwa in die Saunalandschaft vom Fildorado. Dort wird noch bis einschließlich diesen Sonntag Schottland in die Schwitzkabinen gebracht, am Samstag, 22. November, sogar während der langen Saunanacht bis um 1 Uhr.