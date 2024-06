Schottische Fans bei der EM 2024 in Deutschland: Comeback der Schotten? Petition fordert jährliches Freundschaftsspiel

1 Tausende schottische Fans feierten am Wochenende in der Stuttgarter Innenstadt. Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

Deutschland und die schottischen Fußballfans: Das war Liebe auf den ersten Blick. Umso schwerer fiel der Abschied der freundlichen Gäste in ihren Karo-Röcken. Nun wurde eine Petition ins Leben gerufen, die Hoffnung auf ein Happy End der Liebesgeschichte macht.











Auf den Straßen, in den Bahnen oder in den Kneipen - so viele Schottenröcke wie am Wochenende gab es wohl noch nie in Stuttgart zu sehen. Während Fans anderer Nationen womöglich genervte Blicke zugeworfen bekommen hätten, hat man nicht nur in Stuttgart, sondern in ganz Deutschland für die schottischen Fußballfans nur eins übrig: Liebe. Und zwar so viel, dass nun eine Petition ins Leben gerufen wurde, die den DFB dazu bringen soll, ein jährliches Freundschaftsspiel gegen Schottland auszutragen.