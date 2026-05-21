20 Jahre lang trinkt Aline van Proosdij heimlich, bis ein Absturz alles verändert. Heute läuft die Schorndorferin Marathons – und macht ihre Sucht öffentlich.
Es geht viele Jahre gut. Aline van Proosdij hat ihr Leben scheinbar im Griff – doch es ist der Alkohol, der sie im Griff hat. In der Schwangerschaft und vor den Kindern hat sie nicht getrunken, sonst aber eigentlich ständig. Trotzdem kümmert sich die heute 43-Jährige um die Familie, hat einen Job und führt ein scheinbar normales Leben. „Es sah alles wie heile Welt aus: ein Haus in einer Neubausiedlung, zwei Kinder, zwei Autos, alles nahezu perfekt also.“