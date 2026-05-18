Aline van Proosdij trinkt 20 Jahre lang und keiner merkt es. Nach einem heftigen Absturz schafft sie endlich den Absprung. Nun läuft die 43-Jährige Marathons und spürt sich wieder.
Es geht viele Jahre gut. Aline van Proosdij hat ihr Leben scheinbar im Griff – doch es ist der Alkohol, der sie im Griff hat. In der Schwangerschaft und vor den Kindern hat sie nicht getrunken, sonst aber eigentlich ständig. Trotzdem kümmert sich die heute 43-Jährige um die Familie, hat einen Job und führt ein scheinbar normales Leben. „Es sah alles wie heile Welt aus: ein Haus in einer Neubausiedlung, zwei Kinder, zwei Autos, alles nahezu perfekt also.“