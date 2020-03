1 Der Schorndorfer Oberbürgermeister befindet sich derzeit in häuslicher Quarantäne. Foto: dpa/Thomas Niedermüller (Archiv)

Die Stadt Schorndorf hat am Sonntagabend mitgeteilt, dass Oberbürgermeister Matthias Klopfer positiv auf das Covid-19-Virus getestet worden ist. Details sollen am Montag bei einem Pressegespräch folgen.

Schorndorf - Am Sonntagnachmittag hatte die Stadt Schorndorf bereits mitgeteilt, dass Oberbürgermeister Matthias Klopfer (SPD) nach einem Aufenthalt in Tirol derzeit von zu Hause aus arbeiten würde. Am späten Sonntagabend folgte dann eine weitere Mitteilung: Der Rathauschef der Daimlerstadt ist positiv auf das Covid-19-Virus getestet worden. „Er befindet sich in häuslicher Quarantäne und es geht ihm gut“, heißt es weiter. Details sollen am Montagvormittag bei einem Pressegespräch folgen, an dem Matthias Klopfer per Bildschirm ebenfalls teilnehmen wird.

Schorndorf hat am Sonntagabend zudem aufgrund der dynamischen Lage rund um die Ausbreitung des Coronavirus entschieden, alle Schulen bereits am Montag zu schließen. Grund seien die Verflechtungen zwischen den Schulen und den Schulkindern. Des Weiteren war bereits am Sonntagmittag mitgeteilt worden, dass neben den öffentlichen Einrichtungen auch das Kino, Fitnessstudios, aber auch Kulturinstitutionen wie der Club Manufaktur oder das Figurentheater Phoenix geschlossen werden.