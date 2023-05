1 Matthias Klopfer befindet sich gerade in häuslicher Quarantäne Foto: dpa/Thomas Niedermüller

Schorndorf - Auf eine rauschende Geburtstagsparty hat Matthias Klopfer in diesem Jahr verzichten müssen. Der Oberbürgermeister von Schorndorf im Rems-Murr-Kreis, SPD-Mitglied, ist seit Donnerstag in selbst auferlegter Quarantäne. Und am Sonntag, einen Tag nach seinem 52. Geburtstag, erfuhr er: zu Recht. Sein Coronatest war positiv ausgefallen, angesteckt hatte er sich wahrscheinlich im österreichischen Ischgl. „Es geht mir nicht schlecht“, sagt der OB, der unter Asthma leidet, „normalerweise wäre ich sicher ins Büro gegangen“. Aber was ist schon normal dieser Tage? „Dieser Geburtstag“, sagt Klopfer, „wird in Erinnerung bleiben.“