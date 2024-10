Der erhoffte große Befreiungsschlag ist es vermutlich nicht. Aber immerhin: Bei der Kindertagesstätte im Schorndorfer Norden zeichnet sich eine Veränderung ab. Mit der Arbeiterwohlfahrt Rems-Murr hat die Stadt einen neuen Träger für die Kita im Wieslaufweg gefunden.

Die Awo Rems-Murr gilt bei der Stadt als „verlässlicher Partner“

„Wir gewinnen mit der Awo einen verlässlichen Träger, der in Schorndorf schon in drei Ganztagseinrichtungen einen wichtigen und tollen Beitrag zur Bildungsarbeit in der frühkindlichen Bildung liefert“, erklärt der Erste Bürgermeister Thorsten Englert zur aktuellen Entwicklung. „Zusätzlich haben sie im vergangenen Jahr auch die Waldwichtel in Weiler übernommen, sodass diese tolle Kita mit dem Naturangebot fortgeführt werden konnte.“ Dies zeige, wie wichtig dem Träger die Bildungslandschaft vor Ort sei.

Nachdem es in den letzten Monaten immer wieder zu Betreuungsproblemen mit dem aktuellen Träger Konzept-E kam und die Eltern massive Einschränkungen hinnehmen müssen, hat die Stadt nach der Kündigung direkt neu ausgeschrieben. „Wir konnten somit schon frühzeitig klären, wer den Betrieb fortsetzen wird“, so Englert. Aktuell werde geprüft, ob ein früherer Betriebsübergang als der bisher für Sommer 2025 vorgesehene möglich ist, „damit für die Eltern wieder ein verlässlicher Betrieb hergestellt werden kann“.

„Als gemeinnütziger Träger übernehmen wir mit diesem Projekt noch mehr Verantwortung für die gesamtgesellschaftliche Aufgabe und Herausforderung der frühkindlichen Bildung in Schorndorf“, teilt die Awo Rems-Murr mit. Die Kinder in den ersten Jahren ihrer Bildungsbiografie sollten bestmöglich betreut, begleitet und gefördert werden. Die große Herausforderung bleibt, genügend gut qualifizierte Fachkräfte zu finden. „Mit aktuell fast 40 Auszubildenden im Rems-Murr-Kreis investieren wir seit vielen Jahren erfolgreich in die Zukunft der frühkindlichen Pädagogik.“ In Abstimmung mit dem bisherigen Träger konzentriert sich die Awo „auf eine reibungslose Übernahme des Betriebs und freuen uns über viele pädagogische Fachkräfte, die mit uns im Wieslaufweg neu durchstarten möchten“.

Der aktuelle Vertrag ist zum 31. August 2025 gekündigt

Die Kita Wieslauf-Käpsele wird aktuell von Element-i gGmbH betrieben. Diese hatten den Vertrag zum 31. August 2025 gekündigt. Die Kita befindet sich im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses und wurde im Januar 2023 eröffnet. Sie bietet Platz für eine U3-Gruppe mit zehn Plätzen für Kinder im Alter von ein bis drei Jahren und einer Ü3-Gruppe mit 20 Plätzen für Kinder von drei Jahren bis zum Schuleintritt. Die Kita biete den Kindern künftig wieder ein Bildungs- und Betreuungsangebot von 40 Stunden in der Woche inklusive Verpflegung, heißt es.