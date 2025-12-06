Schorndorfer Jahresausstellung: Die Crew des Kunstvereins begibt sich aufs „Narrenschiff“

Für die Präsentation der „Essenz 2025“ steigen die Mitglieder des Kunstvereins Schorndorf in der Q Galerie an Bord eines „Narrenschiffs“.
Unter dem Titel „Narrenschiff“ präsentiert der Kunstverein Schorndorf seine Jahresausstellung, die Essenz 2025, in den Räumen der Q Galerie im Arnold Areal. Die Vernissage ist am Montag, 8. Dezember, um 20 Uhr in den Räumen in der Karlstraße 19 in Schorndorf. Die Begrüßung übernimmt Ursula Quast vom Kunstverein, zur Einführung in die Ausstellung spricht der Künstler und Kunstpädagoge Gerhard van der Grinten.