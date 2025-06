Schorndorf: Verbesserungen für Fußgänger vor dem Bahnhof Schorndorf

1 So sieht’s seit Neuestem auf dem Bahnhofsvorplatz in Schorndorf aus. Foto: Heckmann (Stadt Schorndorf)

Sichtbares Ergebnis des Fußverkehrs-Check: Pflanzkübel in Richtung Unterer Marktplatz. Die zweite Maßnahme ist derzeit in Planung.











Link kopiert



Die Stadt Schorndorf macht einen weiteren Schritt in die richtige Richtung, nämlich hin zu einer fußgängerfreundlichen Innenstadt: Als Folge des Fußverkehrs-Checks 2023 wurde nun die erste von drei sogenannten Fokusmaßnahmen erfolgreich umgesetzt. Der Durchgang für Fußgängerinnen und Fußgänger am Bahnhofsvorplatz in Richtung Unterer Marktplatz wurde neu gestaltet und deutlich verbessert.