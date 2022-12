5 Zunächst war der Polizei eine Schwerverletzte gemeldet worden. Foto: 7aktuell/Kevin Lermer/7aktuell | Kevin Lermer

Kinder liefern am Mittwoch den ersten Hinweis auf ein schweres Verbrechen in Schorndorf. Spezialkräfte der Polizei finden zwei Tote – und es gibt offenbar einen zweiten Tatort in Fellbach.















Schwer bewaffnete, vermummte Beamte des Spezialeinsatzkommandos (SEK), Streifenpolizisten mit Amok-Ausstattung, ein weiträumig abgesperrtes Einsatzgebiet – und zwei Tatorte: Im Rems-Murr-Kreis haben sich am Mittwoch die Ereignisse überschlagen. Bei offenbar in Zusammenhang stehenden Verbrechen in Schorndorf und in Fellbach hat es am Mittag zwei Tote und einen lebensgefährlich Verletzten gegeben.

Der erste Hinweis darauf, dass sich in Schorndorf eine Bluttat ereignet hat, stammte von zwei Kindern. Laut Informationen unserer Zeitung vertrauten sich diese einer dritten Person an – diese wiederum wählte gegen 11.30 Uhr den Notruf und meldete eine schwer verletzte Frau in einem Wohnhaus in der Schorndorfer Lederstraße. Da der Polizei die Information vorlag, dass eine Schusswaffe im Spiel sein könnte, rückte sie mit einem Großaufgebot an, darunter die SEK-Kräfte. Zunächst war unklar, ob sich ein Bewaffneter im Gebäude befindet. Das SEK durchsuchte das Haus und entdeckte zwei Tote. Wie die Polizei mitteilt, handelt es sich um einen Mann und eine Frau.

Bei ihren Ermittlungen stieß die Polizei zudem auf Hinweise, dass sich im nahe gelegenen Fellbach ein weiteres Verbrechen ereignet haben könnte. Dort wurde ein Gebäude in einem Industriegebiet durchsucht. Die Einsatzkräfte stießen dabei auf einen lebensgefährlich verletzten Mann. In Fellbach war neben einem Rettungs- auch ein Polizeihubschrauber am Einsatz beteiligt, der lange Zeit über der Stadt schwebte. An beiden Tatorten machten sich Polizisten daran, Spuren zu sichern. Eine Arbeit, die sich mindestens bis zum späten Nachmittag hinzog.

Zwei Kinder könnten die Tat in Schorndorf mitbekommen haben

Später teilte die Polizei mit, dass neben den beiden Toten in Schorndorf eine Schusswaffe gefunden worden sei. Es gebe aber keine Hinweise auf einen weiteren Schützen, der womöglich noch auf der Flucht sei. „Wenn wir von einem Täter auf der Flucht ausgegangen wären, hätten wir die Schorndorfer Bevölkerung gewarnt“, sagt Holger Bienert, der Pressesprecher der Polizei Aalen. Auch wenn er dies nicht ausdrücklich sagt: Die Erkenntnisse der Polizei weisen darauf hin, dass eine der drei aufgefundenen Personen der Täter sein könnte, der die Waffe danach gegen sich selbst gerichtet hat.

Die beiden Kinder haben die Bluttat in Schorndorf offenbar mitbekommen. Ob es auch einen Versuch gegeben hat, sie zu töten, ist unklar. Bienert verweist auf die noch laufenden Ermittlungen und die besondere Vorsicht, die bei der Vernehmung von Kindern geboten sei. Auch die Art der Verletzungen beziehungsweise die Todesursache der aufgefundenen Menschen werde noch untersucht.

Die Ermittlungen der Polizei werden zudem zeigen müssen, in welcher Beziehung die Beteiligten zueinander standen und wo das Motiv für die Bluttaten liegen könnte.

Statistisch gesehen ist es zumindest wahrscheinlich, dass Opfer und Täter sich näher kannten. Auch im Rems-Murr-Kreis ist es in den vergangenen Jahren immer wieder zu Femiziden und Morden im familiären Umfeld gekommen. Anfang Mai des vorigen Jahres erstach beispielsweise in Backnang ein 29-Jähriger seine 25 Jahre alte Ehefrau, er er wurde im April zu lebenslänglicher Haft wegen Mordes verurteilt. Sie hatte ihn angezeigt, weil er den Behörden eine falsche syrische Nationalität angegeben hatte. Ihm drohte deswegen die Abschiebung.

Im Juni 2020 tötete in Allmersbach im Tal ein 36-Jähriger seine Exfreundin und ihre neun Jahre alte Tochter – danach versuchte er zudem, seine getrennt lebende Ehefrau umzubringen. Der Richter verglich die Tat mit einer Hinrichtung und schickte den Mörder lebenslang ins Gefängnis.

Nur drei Monate zuvor hatte in Rudersberg ein 52 Jahre alter Mann seine 55 Jahre alte Partnerin mit einem Klappmesser erstochen – vor der Tat hatte es offenbar keinerlei Warnsignale gegeben. Das Landgericht verurteilte ihn später zu 13 Jahren Haft.