Eine riskante Überholaktion bringt am Donnerstagmorgen bei Schorndorf eine Skoda-Fahrerin in Bedrängnis. Durch das Ausweichmanöver kommt es zur Kollision.
Wie die Polizei berichtet, war eine 54 Jahre alte Skoda-Fahrerin auf der Landstraße 1125 unterwegs, als es kurz hinter Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) brenzlig wurde. Ein unbekannter Autofahrer überholte in einer Linkskurve völlig riskant einen vorausfahrenden Wagen – genau in dem Moment kam die Skoda-Fahrerin entgegen. Sie musste stark bremsen und nach rechts ausweichen, um keinen Frontalcrash zu riskieren.