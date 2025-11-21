Eine riskante Überholaktion bringt am Donnerstagmorgen bei Schorndorf eine Skoda-Fahrerin in Bedrängnis. Durch das Ausweichmanöver kommt es zur Kollision.

Wie die Polizei berichtet, war eine 54 Jahre alte Skoda-Fahrerin auf der Landstraße 1125 unterwegs, als es kurz hinter Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) brenzlig wurde. Ein unbekannter Autofahrer überholte in einer Linkskurve völlig riskant einen vorausfahrenden Wagen – genau in dem Moment kam die Skoda-Fahrerin entgegen. Sie musste stark bremsen und nach rechts ausweichen, um keinen Frontalcrash zu riskieren.

Laut Polizeibericht bemerkte ein 18-jähriger Ford-Fahrer, der hinter ihr fuhr, die abrupte Reaktion zu spät und krachte in das Heck des Skoda. Die 61 Jahre alte Beifahrerin wurde dabei leicht verletzt. Der Schaden an beiden Autos liegt bei rund 7000 Euro.

Der unbekannte Fahrer machte sich anschließend einfach aus dem Staub. Nach Angaben der Polizei soll er mit einem weißen Kastenwagen mit seitlicher Aufschrift unterwegs gewesen sein und etwa 50 Jahre alt sein. Außerdem wird er als Mann mit Glatze beschrieben.

Hinweise zu dem Fahrer oder dem Kastenwagen nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter 07181/2040 entgegen.