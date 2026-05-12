Schorndorf-Schlichten: So hält das Engagement der Dorfgemeinschaft das beliebte Freibädle am Leben

Engagierte Bürgerinnen und Bürger aus dem Schorndorfer Stadtteil Schlichten haben in zwei Arbeitseinsätzen die maroden Spielgeräte im Allwetterbad erneuert und einen Zaun gebaut.
Auf jede Schaufelladung Sand, die der Bagger von der Straße aus über die Hecke hinweg gekippt hat, warten auf der Liegewiese viele kleine und große Helfer mit Schaufeln und Schubkarren. Ein paar Meter weiter steht Meik Unrath auf einer Leiter und befestigt den Querbalken für die neue Doppelschaukel aus Robinienholz mit riesigen Schrauben. An zwei Samstagen haben engagierte Bürgerinnen und Bürger des Schorndorfer Stadtteils Schlichten (Rems-Murr-Kreis) mit schwerem Gerät und Muskelkraft in ihrem Allwetterbädle geschafft. Gemeinsam haben sie einen neuen Spielbereich für die jüngsten Badegäste und einen neuen Zaun gebaut. „Ein großes Lob an die Dorfgemeinschaft und an Steffen Hofele, der alles organisiert und koordiniert hat“, sagt Ortsvorsteher Achim Lütkemöller.