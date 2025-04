Schorndorf: Küken verirren sich auf B29 – Dramatische Rettungsaktion glückt nur teilweise

1 Eines der drei geretteten Küken, kaum größer als ein Tennisball. Drei weitere wurden auf der B 29 überfahren. Foto: privat

Eigentlich wollten sie nur Schuhe kaufen – dann retteten William Patrick und seine Begleiterin drei seltene Jungvögel vor dem Tod auf der B 29. Was mit der Mutter geschah, bleibt ungewiss, doch für die Küken gibt es Hoffnung.











Eigentlich wollte sich William Patrick am Donnerstag nur neue Wanderschuhe in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) kaufen. Aus der unspektakulären Einkaufstour wurde aber unversehens eine dramatische Rettungsaktion – eine, die leider nur zum Teil ein glückliches Ende fand. Denn gleich nach der Auffahrt auf die B 29 in Richtung Winterbach sahen William Patrick und seine Beifahrerin Stephanie Eckstein plötzlich eine Vogelmutter mit ihren sechs Kinderchen, die auf dem Standstreifen der mehrspurigen Schnellstraße in Richtung Winterbach watschelten.