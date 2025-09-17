Schorndorf: Kleiner roter Teppich: Schorndorf schließt Lücke im Radnetz

Vor allem Schüler auf dem Weg zum Grauhalde-Campus in Schorndorf profitieren von den neuen Markierungen und den verbreiterten Radfahrstreifen.
Rechtzeitig zum Start des neuen Schuljahres hat die Stadt Schorndorf eine wichtige Lücke im Radwegenetz geschlossen. In der Schlichtener Straße sowie an der Einmündung zur Krummhaarstraße wurde die Radinfrastruktur durch neue Markierungen und Anpassungen deutlich verbessert – sehr zur Freude Hunderter Schülerinnen und Schüler, die diesen Weg auf dem Weg zum Bildungscampus Grauhalde im Gebiet Aichenbach täglich nutzen.