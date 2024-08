1 Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: dpa/David Inderlied

Ein Unbekannter hat eine 21-Jährige am Dienstag in Schorndorf sexuell belästigt und ist daraufhin geflüchtet. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise.











Zu einem Fall sexueller Belästigung ist es am Dienstag in Schorndorf gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war eine 21-Jährige am Dienstagabend gegen 18.40 Uhr mit ihrem Hund in der Mittleren Uferstraße nahe des dortigen Spielplatzes beim Gassigehen unterwegs, als sie von einem fremden Mann angesprochen wurde.