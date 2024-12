1 Die Täter verschaffen sich über die Fenster Zugang zum Gebäude. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Jochen Tack

Am Wochenende brechen Unbekannte in eine Firma in Schorndorf-Haubersbronn (Rems-Murr-Kreis) ein. Die Diebe erbeuten nur eine geringe Menge Bargeld, hinterlassen aber einen Schaden von 1000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen.











Link kopiert



Unbekannte sind am Wochenende in eine Firma in Schorndorf-Haubersbronn eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich die Tat zwischen Freitag, 17 Uhr, und Montag, 7.45 Uhr. Die Unbekannten drangen über ein Fenster in die Firma in der Wieslauftalstraße ein.