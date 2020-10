1 Passanten hielten den 18-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei fest (Symbolbild). Foto: dpa/Patrick Seeger

Eine 26-Jährige wird am Bahnhof in Schorndorf von einem 18-Jährigen begrapscht und belästigt. Passanten können den jungen Mann festhalten. Die Polizei sucht weitere Geschädigte.

Schorndorf - Eine 26-jährige Frau soll am Donnerstagabend am Bahnhof in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) von einem 18-Jährigen sexuell belästigt worden sein.

Wie die Polizei berichtet, war die Frau gegen 22.30 Uhr zu Fuß vom Bahnhof in Schorndorf in Richtung der Karlstraße unterwegs. Der 18-jährige Mann verfolgte die Frau und soll ihr dann unvermittelt ans Gesäß gefasst haben. Dabei sprach er die Frau an und sagte ihr, dass er sexuelle Handlungen an ihr vornehmen wird. Die 26-Jährige schrie den Mann daraufhin an, worauf dieser flüchtete.

Passanten wurden durch die Schreie der Frau aufmerksam und konnten den 18-jährigen Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Das Polizeirevier Schorndorf sucht nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben beziehungsweise möglichen weiteren Geschädigten. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07181/2040 zu melden.