Schorndorf: Erinnerungen an einen herausragenden Bassisten

Mit einem Benefizkonzert an diesem Donnerstagabend erinnert der Jazzclub Session 88 in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) an einen kürzlich verstorbenen, befreundeten Musiker. Es handelt sich um den Bassisten Thorsten Meinhardt, der nach Angaben von Kollegen zahlreicher Bands, in denen er mitwirkte, am 5. November völlig überraschend im Alter von 50 Jahren gestorben ist.