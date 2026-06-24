Schorndorf: Büro Schlang eröffnet neuen Showroom – zwei Jahre nach der Flut

Der Schorndorfer Betrieb schlägt ein neues Kapitel nach der verheerenden Flut vor rund zwei Jahren auf und lädt am Donnerstag zur Eröffnung seiner neuen Ausstellung ein.
„Wir haben gesehen, wie ein VW-Bus vorbeigeschwommen kommt. Vor dem Gebäude wurde die Straße zum reißenden Fluss, es war surreal“, sagt Andreas Schert. Die Eindrücke der Flut in der Nacht auf den 3. Juni 2024 haben sich bei ihm eingebrannt. „Das Wasser in unseren Geschäftsräumen stand rund 1,20 Meter hoch“, sagt der Geschäftsführer von Büro Schlang.