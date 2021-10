4 An der Unfallstelle in Schorndorf. Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer/7aktuell.de | Kevin Lermer

Schorndorf - Drei Personen sind bei einem Unfall in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) am Donnerstagabend verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilte, war ein 19-jähriger BMW-Fahrer gegen 22.45 Uhr im Holzbergweg unterwegs und missachtet an der Einmündung zum Schornbacher Weg die Vorfahrt einer in Richtung Krebsgässle fahrenden 20-jährigen Golf-Fahrerin. Beim Zusammenstoß an der Einmündung wurde der Unfallverursacher, die Golf-Fahrerin sowie eine 17-jährige Mitfahrerin verletzt.

Polizei nahm dem Mann seinen Führerschein ab

Die Verletzten wurden an der Unfallstelle vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Autos wurden abgeschleppt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro. Weil aus den Fahrzeugen Betriebsstoffe ausliefen, war auch die örtliche Feuerwehr mit 16 Personen und vier Fahrzeugen im Einsatz. Der Unfallverursacher stand zum Unfallzeitpunkt unter Alkoholeinwirkung. Im Rahmen des gegen ihn eingeleiteten Strafverfahrens wurde eine Blutuntersuchung durchgeführt und sein Führerschein vorläufig entzogen.