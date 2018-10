Tödlicher Unfall bei Schorndorf Auto erfasst Mann auf B29 – Bundesstraße gesperrt

Von red/jor 11. Oktober 2018 - 08:01 Uhr

Ein tragischer Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagmorgen bei Schorndorf ereignet. Ein Mensch wurde von einem Auto erfasst und starb. In der Folge musste die B29 voll gesperrt werden.





Schorndorf - Bei einem schweren Verkehrsunfall ist am Donnerstagmorgen auf der B29 bei Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) ein Mann ums Leben gekommen. Laut Polizei wurde das Unfallopfer auf Höhe Schorndorf-West gegen 6 Uhr von einem Auto erfasst und tödlich verletzt. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Mann zuvor eine Panne und stand neben seinem VW am Ende eines Beschleunigungsstreifen.

Ein Mercedes-Fahrer, der auf die B29 auffahren wollte, fuhr auf das Pannenfahrzeug auf und erfasste in der Folge den Mann, der noch am Unfallort verstarb. Die B29 ist in Fahrtrichtung Stuttgart gesperrt, der Verkehr wird örtlich umgeleitet. Es haben sich lange Rückstaus gebildet. Ein Fahrstreifen in Richtung Stuttgart soll in Kürze wieder freigegeben werden.