Schonung für Bayern-Trio der Nationalmannschaft: DFB-Kader startet ohne Musiala Vorbereitung in Ungarn

Am Samstag geht es für die Nationalmannschaft neu los in der Nations League. Beim ersten Training in Franken geht es auf dem Platz lebhaft zu. Nagelsmann muss noch zwei Positionen neu besetzen.

Am Tag nach der Ernennung von Joshua Kimmich zum neuen Kapitän hat Bundestrainer Julian Nagelsmann mit der Fußball-Nationalmannschaft die sportliche Vorbereitung auf den Nations-League-Auftakt gegen Ungarn eröffnet. Auf dem Platz in Herzogenaurach waren bei der ersten Trainingseinheit anfangs alle 23 Akteure dabei. Jamal Musiala machte nur das Aufwärmprogramm mit.

Der 21-Jährige vom FC Bayern München wurde laut DFB anschließend aus Gründen der Belastungssteuerung geschont. Auch Kapitän Kimmich und Aleksandar Pavlovic machten nicht das komplette Programm mit. Sie waren ebenso wie Musiala noch am Sonntagabend in der Bundesliga beim 2:0 der Bayern gegen den SC Freiburg im Einsatz gewesen.

Trainingsziel: EM-Dinge festigen

In den Übungseinheiten bis zur Partie am Samstag (20.45 Uhr/ZDF) in Düsseldorf will Nagelsmann mit seinem Trainerstab keine großen Veränderungen im Spielsystem und in der Spielweise vornehmen, sondern inhaltlich auf der Heim-EM aufbauen. „Wir werden in diesem Lehrgang eigentlich nichts Neues machen, sondern versuchen, die Dinge zu festigen. Wir haben das bei der EM gut gemacht, aber bis zur Perfektion fehlen noch ein paar Dinge. Wir sind inhaltlich überzeugt von dem, was wir da angefangen haben“, sagte Nagelsmann.

Klar ist aber: In der Startformation wird er mindestens drei Positionen neu besetzen müssen, nachdem die zurückgetretenen EM-Stammkräfte Manuel Neuer, Toni Kroos und Ilkay Gündogan nicht mehr zum Team gehören. Festgelegt hat Nagelsmann schon, dass Marc-André ter Stegen für Neuer im Tor stehen wird.

Erster Anwärter auf die Kroos-Position ist der Neu-Dortmunder Pascal Groß. „Pascal ist einer der Spieler, der das gut machen kann. Er spielt in Dortmund eine ähnliche Rolle, wie Toni es bei uns getan hat“, sagte Nagelsmann. Wer die Gündogan-Rolle im offensiven Mittelfeld einnimmt, dazu hat sich der Bundestrainer noch nicht geäußert.

Neuling Stiller darf sich zeigen

Erstmals im Training zeigen kann sich in Franken Angelo Stiller. Der 23-Jährige ist der einzige Neuling im DFB-Kader. „Angelo bringt sehr viel mit. Er hat eine sehr gute Saison in Stuttgart gespielt und hat es verdient, sich hier mal im Kreis der Nationalmannschaft zu zeigen“, sagte Nagelsmann.

Nach dem Auftakt gegen Ungarn bestreitet die DFB-Auswahl drei Tage später in Amsterdam gegen die Niederlande gleich die zweite Partie in der Nations League. Weiterer Gegner ist Bosnien-Herzegowina. Nagelsmann strebt klar Platz eins in der Gruppe an.