Schon zum dritten Mal Gastgeber: Wien und seine ESC-Geschichte

Nach 1967 und 2015 findet der Eurovision Song Contest 2026 erneut in Wien statt. Ein Blick auf drei Ausgaben, die unterschiedlicher kaum sein könnten.
Wien kennt sich mit dem Eurovision Song Contest (ESC) gut aus. Bereits 1967 und 2015 richtete die Stadt den beliebten europäischen Musikwettbewerb aus, derzeit folgt die dritte Auflage. Die enge Verbindung zur ESC-Geschichte wird in diesem Jahr dort auch mit einigen Ausstellungen, etwa im Haus der Geschichte Österreich und im Technischen Museum, gewürdigt. Der Blick zurück zeigt, wie sehr sich die Veranstaltung über die Jahrzehnte gewandelt hat.