1 Dieser Look ist schon wieder passé: Lena Meyer-Landrut Ende September Foto: imago images/Eibner

Lena Meyer-Landrut hat wieder eine neue Frisur: Sie trägt nun einen Fransen-Pony - zur Freude ihrer Fans.

Lena Meyer-Landrut (28, "Satellite") hat eine neue Frisur: Auf Instagram postete sie ein Foto mit Fransen-Pony, versehen mit dem Gruß: "Einfach so. N Kuss aus der Abendsonne, ohne Schnickschnack oder Grund." Der neue Look kommt bei den Fans gut an - und tröstete sogar einen User in Not: "So ein tolles Foto. Gibt mir grade wieder nh kleines lächeln ins Gesicht, bin gerade auf dem weg in die Notaufnahme."

Über die Haarlänge lässt sich nur spekulieren, weil die Haare auf dem Bild offenbar zu einem Zopf zusammengebunden sind. Vor rund einer Woche zeigte sich die Sängerin noch mit langer Lockenmähne, ohne Pony auf Instagram. Anfang der Woche meldete sie dann, sie habe Grippe und sei "krank, wie Scheiße". Davon sieht man nun nichts mehr. Gut gelaunt lächelt Lena in die Kamera.