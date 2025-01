„Schon werden auf Regierungsbühnen Hitlergrüße gezeigt“: Nach Vereidigung: So zieht das Netz über Trump und Musk her

Bereits in den ersten Minuten seiner Amtszeit verspricht der neue US-Präsident Donald Trump eine „Revolution des gesunden Menschenverstands“ und die „vier großartigsten Jahre in der amerikanischen Geschichte“. Unmittelbar nach seiner Ankunft im Oval Office unterschreibt er die ersten Dekrete und macht damit einen Teil seiner Wahlversprechen wahr.

So will Trump an der Südgrenze den Ausnahmezustand ausrufen und dort US-Truppen stationieren, Abschiebungen ausweiten und Asylverfahren einschränken. Zudem plant er, die in der Verfassung garantierte Staatsbürgerschaft bei Geburt in den USA abzuschaffen. Im gleichen Zuge ruft der frisch vereidigte Präsident den Energie-Notstand aus und macht damit Klimaschutzmaßnahmen rückgängig.

Lesen Sie auch

Doch nicht nur die unterzeichneten Dokumente machen Schlagzeilen – auch Tech-Milliardär Elon Musk, der nun als persönlicher Berater des Präsidenten fungiert, irritiert mit einem mutmaßlichen Hitlergruß. So reagiert das Netz.

Schlagzeilen am ersten Amtstag – so reagiert das Netz

„Ich dachte ja, die letzte Trump Präsidentschaft wäre schon Endstufe gewesen, wenn es um „drown the area with shit“ geht. An Tag 1 der neuen Präsidentschaft sehen wir, dass es krasser wird“, schreibt ein Nutzer auf der Plattform X (ehemals Twitter). „Ich habe jetzt schon genug“, ergänzt er.

Ein andere Nutzer sorgt sich wegen Donald Trumps „steinzeitlicher Ansichten“.

Auch die irritierende Geste seitens Elon Musk bei der Amtseinführung empört auf der Plattform.

Gleichzeitig machen sich andere Nutzer über Elon Musks generelles Verhalten lustig. Während Trumps Vereidigung hing der Tech-Milliardär am Handy...

...hüpfte, jubelte und schrie auf der Bühne.

Eine Nutzerin vermutet als Grund für Musks Verhalten gewisse Substanzen...

Auch ein anderer Nutzer wundert sich über Musks Auftreten und greift einen speziellen Moment heraus.

Für ein entsprechendes Meme zu Trumps und Musks Auftritt muss sogar Bernie Sanders, der für den Bundestaat Vermont im US-Senat sitzt, herhalten.

Dass Elon Musk keinen Hitlergruß gezeigt haben will, nimmt ihm diese Nutzerin nicht ab.

Generell ist die Sorge um eine Zukunft mit Donald Trump als US-Präsident unter der Nutzerschaft groß. Eine Nutzerin schreibt: „Niemand interessiert es. Die Leute richten sich freiwillig in Richtung Faschismus“.

Ein anderer X-Nutzer ist erst einmal froh, dass die Welt angesichts der Ereignisse bei Trumps Vereidigung nicht untergegangen ist.

Ein Anderer kann nur Trübsal blasen – so wie „Sesamstraßen“-Figur Elmo. „Warum nicht GuMo? Weiß nicht, nach gestern fühlt sich das heute leider wie kein guter Morgen an“, schreibt er.

Andere Nutzer hinterlassen die Ereignisse am ersten Tag des 47. US-Präsidenten schlichtweg sprachlos...

Wie es in der neuen Realität „Trump 2.0“ weitergeht, wird sich zeigen.