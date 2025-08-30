Schon viermal vorgekommen: Zoë Kravitz sorgte unabsichtlich für Trips bei ihren Freunden

Zoë Kravitz hat offenbart, dass sie unabsichtlich Pilz-Trips bei mehreren Freunden ausgelöst hat. Doch nicht sie war schuld: Ihre Gäste hatten sich einfach an dem Inhalt ihres Kühlschranks bedient.
Zoë Kravitz (36) überrascht mit einem ungewöhnlichen Geständnis. Die Schauspielerin erzählt in einem "Vanity Fair"-Video, dass sie versehentlich Pilz-Trips bei Freunden verursacht hat. Im Gespräch mit ihrem "Caught Stealing"-Co-Star Austin Butler (34) erklärt sie: "Ich habe noch nie versehentlich Halluzinogene genommen, aber ich habe versehentlich mehreren Personen welche verabreicht."