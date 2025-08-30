Schon viermal vorgekommen: Zoë Kravitz sorgte unabsichtlich für Trips bei ihren Freunden

Zoë Kravitz hat offenbart, dass sie unabsichtlich Pilz-Trips bei mehreren Freunden ausgelöst hat. Doch nicht sie war schuld: Ihre Gäste hatten sich einfach an dem Inhalt ihres Kühlschranks bedient.

Zoë Kravitz (36) überrascht mit einem ungewöhnlichen Geständnis. Die Schauspielerin erzählt in einem "Vanity Fair"-Video, dass sie versehentlich Pilz-Trips bei Freunden verursacht hat. Im Gespräch mit ihrem "Caught Stealing"-Co-Star Austin Butler (34) erklärt sie: "Ich habe noch nie versehentlich Halluzinogene genommen, aber ich habe versehentlich mehreren Personen welche verabreicht."

Zoë Kravitz: "Das ist schon viermal vorgekommen" Es sei immer dann passiert, wenn Menschen in ihrer Abwesenheit in ihrem Kühlschrank gestöbert hätten, so Kravitz. "Das ist schon viermal vorgekommen", sagt sie. Einmal sei es einer Freundin aus Paris passiert, als Kravitz für "The Batman" drehte. "Sie hat die Schokoladenpilze gegessen, die ich dort aufbewahrt hatte, und mich dann angerufen, woraufhin ich nach Hause musste, um mich um sie zu kümmern."

Einen Monat später sei es einer anderen Freundin passiert. "Und jetzt beschrifte ich alles", erklärt die Schauspielerin. "Aber ich finde auch, man sollte nicht an den Kühlschrank anderer Leute gehen und einfach unbeschriftete Schokolade essen." Butler kommentierte: "Das ist eine Lektion für euch beide."

Zoë Kravitz nahm für eine Rolle selbst Pilze

Ihr Gespräch mit Butler über das Thema kommt nicht von ungefähr: In der Apple TV+-Serie "The Studio" spielt Kravitz eine Version von sich selbst, die in einer Episode versehentlich Kekse mit halluzinogener Wirkung zu sich nimmt. Die Schauspielerin und Tochter von Lenny Kravitz (61) verriet dem Branchenmagazin "Variety" im Mai, sie habe beim Lesen des Drehbuchs Pilze genommen - und sie habe Seth Rogen (43) und Evan Goldberg (42) "eine Menge verrückter Textnachrichten geschickt".

Bei Sucht- und Drogenproblemen kann in Deutschland die "Sucht & Drogen Hotline" unter der Rufnummer 01806/31 30 31 kontaktiert werden. Hilfesuchende können täglich zwischen 08:00 und 24:00 Uhr anrufen. Der Anruf aus dem Festnetz und Mobilfunknetz kostet laut Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit 20 Cent.