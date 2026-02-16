Kaum hat sie im RTL-Dschungelcamp für Aufsehen gesorgt, steht für Simone Ballack der nächste besondere Tag an: Sie wird am heutigen Montag 50 Jahre alt.
Obwohl die Scheidung von Fußballstar Michael Ballack (49) inzwischen schon mehr als ein Jahrzehnt zurückliegt, haftete das Label "Spielerfrau" lange hartnäckig weiter an Simone Ballack, die nun ihren 50. Geburtstag feiert. Bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" konnte sie jetzt aber endgültig beweisen, dass sie eine unabhängige, starke Frau ist. "Ich komme super allein klar", betonte sie am Lagerfeuer. "Es ist auch wichtig, keinen zu brauchen. Wir sind keine Frauen mehr, die einen Versorger brauchen." Sie finanziere sich seit 14 Jahren alleine. "Ich mag das nicht, wenn mich jemand auf eine Spielerfrau reduziert."