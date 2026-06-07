Händchen haltend verfolgten Brad Pitt und seine Freundin Ines de Ramon am Samstag das Damenfinale bei den French Open in Paris. Auch Hollywood-Kollegin Laura Dern war unter den Zuschauern.

Hollywood-Prominenz beim Endspiel der Damen in Roland-Garros. Den ersten Grand-Slam-Triumph der erst 19-jährigen russischen Tennisspielerin Mirra Andreeva erlebten am Samstagnachmittag auch Brad Pitt (62) und Partnerin Ines de Ramon (33) von den Zuschauerrängen. Der Hollywoodstar erschien zu dem hochkarätigen Endspiel mit Sonnenbrille, Ziegenbart und buschigem Haar, wie Bilder aus Paris zeigen.

Der Schauspieler ist als glühender Tennisfan bekannt. Schmuckdesignerin Ines de Ramon, mit der Pitt sei 2022 liiert sein soll, hatte sich für ein cremefarbenes Kleid und eine grüne Lederjacke sowie ebenfalls eine Sonnenbrille entschieden.

Vertraut und unzertrennlich

Dass die beiden ein eingespieltes Team sind, ließ sich auf der Tribüne beobachten: Bei besonders engen Spielmomenten hielten sie sich aneinander fest, fieberten mit der späteren Siegerin Andreeva und ihrer Kontrahentin Maja Chwalinska (24) aus Polen mit, wie die britische "Daily Mail" berichtet.

Pitt und de Ramon waren in den vergangenen Monaten immer wieder gemeinsam bei Events aufgetreten - so etwa bei der Premiere von "Jay Kelly" in Los Angeles. Pitt ist mit George Clooney (65), dem Hauptdarsteller des Netflix-Films, gut befreundet.

Im Oktober 2025 hatte das "People"-Magazin berichtet, dass das Paar mittlerweile fest zusammenwohnen soll - von "vollständig zusammenleben" sprach ein Insider. "Brad bezieht Ines wirklich in alle seine Reisepläne ein, und wenn sie zu Hause sind, entspannen sie einfach zusammen", erzählte der Insider. "Sie sind glücklicher denn je", berichtete eine andere Quelle. Brad Pitt wirke "so glücklich und verliebt", während das Paar seine gemeinsame Zukunft plane.

Laura Dern ebenfalls auf der Anlage

Nicht nur Brad Pitt zog es an diesem Wochenende nach Roland-Garros. Auch Schauspielerin Laura Dern (59), war laut "Daily Mail" unter den prominenten Zuschauern - in einem weißen Kleid mit hellbraunem Cardigan. Begleitet wurde sie von ihrer 21-jährigen Tochter Jaya Harper. Dern befindet sich derzeit für Aufnahmen zur neuen Staffel der HBO-Serie "The White Lotus" in Europa. Die nunmehr vierte Ausgabe der umjubelten Show entsteht derzeit in Südfrankreich und spielt rund um das Filmfestival von Cannes.

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