Händchen haltend verfolgten Brad Pitt und seine Freundin Ines de Ramon am Samstag das Damenfinale bei den French Open in Paris. Auch Hollywood-Kollegin Laura Dern war unter den Zuschauern.
Hollywood-Prominenz beim Endspiel der Damen in Roland-Garros. Den ersten Grand-Slam-Triumph der erst 19-jährigen russischen Tennisspielerin Mirra Andreeva erlebten am Samstagnachmittag auch Brad Pitt (62) und Partnerin Ines de Ramon (33) von den Zuschauerrängen. Der Hollywoodstar erschien zu dem hochkarätigen Endspiel mit Sonnenbrille, Ziegenbart und buschigem Haar, wie Bilder aus Paris zeigen.