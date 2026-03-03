Jimi Blue Ochsenknecht hat sich zu den Medienberichten über den gegen ihn erlassenen Strafbefehl geäußert. Dem TV-Star zufolge wurden in einigen Artikeln falsche Informationen verbreitet.
Jimi Blue Ochsenknecht (34) hat sich zu den jüngsten Medienberichten zu Wort gemeldet. Am Dienstag war bekannt geworden, dass das Amtsgericht München einen Strafbefehl wegen Betrugs gegen ihn erlassen hat. Hintergrund waren der "tz" zufolge zunächst nicht bezahlte Restaurant-Rechnungen aus dem Jahr 2022. Wie Ochsenknechts Anwalt der Zeitung bestätigte, seien diese Rechnungen bereits beglichen worden.