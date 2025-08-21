Schon in Cannes ausgezeichnet: In die Sonne schauen soll für Deutschland Oscar holen

Die Regisseurin Mascha Schilinski geht für Deuschland ins Oscar-Rennen: Ihr Drama "In die Sonne schauen" soll den Oscar für den Besten internationalen Film holen.
Das Drama "In die Sonne schauen" der Regisseurin Mascha Schilinski (41) geht für Deutschland ins Rennen um den Oscar in der Kategorie Bester internationaler Film. Das hat German Films, der Vertretung des deutschen Films auf internationaler Bühne, bekannt gegeben. Der Film, der in Cannes bereits mit dem Preis der Jury ausgezeichnet wurde, setzte sich gegen vier Mitbewerber durch.