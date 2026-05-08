Billie Eilish hat nach ihrer umstrittenen Aussage, Fleisch essen sei "von Natur aus falsch", noch einmal nachgelegt - diesmal mit drastischen Videos und einer klaren Ansage auf Instagram.
Billie Eilish hat eine Debatte losgetreten - und gedenkt nicht, einen Schritt zurückzurudern. Im Gegenteil: Nachdem die Popsängerin in einem "Ask Me Anything"-Video für das US-Magazin "Elle" erklärt hatte, Fleisch essen sei "von Natur aus falsch", sah sie sich mit einem Sturm der Empörung konfrontiert. Darauf reagierte sie nun auf Instagram.