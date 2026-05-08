Billie Eilish hat eine Debatte losgetreten - und gedenkt nicht, einen Schritt zurückzurudern. Im Gegenteil: Nachdem die Popsängerin in einem "Ask Me Anything"-Video für das US-Magazin "Elle" erklärt hatte, Fleisch essen sei "von Natur aus falsch", sah sie sich mit einem Sturm der Empörung konfrontiert. Darauf reagierte sie nun auf Instagram.

In ihren Stories veröffentlichte Eilish drastische Videos, die zeigen, wie Tiere vor ihrer Schlachtung behandelt werden. Instagram versah die Clips mit einem Hinweis auf "sensible Inhalte". Dazu schrieb die 24-Jährige: "Schaut euch eine Doku oder zwei an und ein paar Aufnahmen davon, was mit den Tieren gemacht wird, die ihr zu lieben behauptet, und was das mit dem Planeten macht, den ihr vorgebt zu lieben." Und weiter: "Wenn es euch schwer fiel, dieses Material anzusehen, fordere ich euch auf, bitte mal in euch zu gehen."

"Ich bin es so leid"

Die Grammy- und Oscar-Preisträgerin ließ auch ihrem Frust freien Lauf. "Ich bin es so leid, dass es kontrovers ist, für lebende Wesen einzutreten und Empathie für sie zu zeigen", schrieb sie. Und fügte mit einer Portion Sarkasmus an ihre Kritiker hinzu: "Bitte lebt weiter in einem dauerhaften Zustand kognitiver Dissonanz und Verleugnung und versucht euch einzureden, dass ihr nicht in einer Lüge lebt."

In dem "Elle"-Video war Eilish gefragt worden, auf welchem Standpunkt sie auf Biegen und Brechen beharren würde. Sie kündigte ihre Antwort selbst mit den Worten an: "Das werdet ihr nicht mögen." Dann folgte die Ansage: "Fleisch essen ist von Natur aus falsch. Und außerdem lassen sich diese beiden Dinge nicht vereinbaren: 'Ich liebe alle Tiere so sehr' und 'Ich esse Fleisch.' Das geht einfach nicht zusammen. Sorry! Du kannst Fleisch essen. Tu es ruhig. Du kannst Tiere lieben. Aber beides gleichzeitig geht nicht."

Vegane Überzeugung seit Kindheitstagen

Eilish ist mit dieser Haltung nicht erst seit gestern unterwegs. Aufgewachsen als Vegetarierin, entschied sie sich im Alter von zwölf Jahren, vollständig vegan zu leben. Bereits 2018 hatte Eilish in einem Interview mit dem Montrealer Magazin "Montreality" klargestellt, dass Fleisch für sie nie eine Option war: "Vegan zu werden war keine große Sache für mich, weil Fleisch in meinem Leben nie eine Rolle gespielt hat. Warum würde man ein Tier essen, wenn man auch Chips essen kann?"