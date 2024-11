Schon im Februar: Willi Gabalier wird zum ersten Mal Papa

1 Der Musiker Willi Gabalier wird bald Papa. Foto: ddp/CI

Süße Neuigkeiten aus Österreich: Willi Gabalier, der ältere Bruder von Volks-Rock'n'Roller Andreas Gabalier, und seine Ehefrau Christina erwarten ihr erstes Kind.











Willi Gabalier (43) und seine Ehefrau Christina verkünden tolle Neuigkeiten: Wie die beiden auf Instagram bekannt geben, erwarten sie ihr erstes Kind! Auf dem Selfie strahlen Gabalier und seine Liebste stolz in die Kamera, während die werdende Mama ihren Babybauch präsentiert. "Hurra, wir kriegen ein Buzal und freuen uns riesig!", schreibt Gabalier zu dem Schnappschuss. "Was für fantastische News! Alles erdenklich Gute, ihr beiden", kommentiert daraufhin seine ehemalige "Let's Dance"-Tanzpartnerin Tanja Szewczenko (47). "Oh, wie megaschön! Alles Liebe für euch", heißt es weiter in den Kommentaren.

In einem Interview mit "Kurier" verrät der ältere Bruder von Andreas Gabalier (39), dass sein Kind im Februar kommenden Jahres das Licht der Welt erblicken wird. Auch wissen er und seine Frau bereits, ob sie ein Mädchen oder einen Jungen erwarten. Das Geheimnis um das Geschlecht ihres Nachwuchses wollen die beiden noch nicht verraten, sondern auf einer Feier verkünden. Lesen Sie auch Nachwuchs nach neun Jahren Ehe Gabalier ist seit Jahren als Tänzer, Musiker und Moderator tätig und war unter anderem Profitänzer bei "Let's Dance". Als Moderator steht er unter anderem für das österreichische Pendant zu Horst Lichters (62) "Bares für Rares" vor der Kamera und sucht gemeinsam mit den Händlern nach Raritäten. Mit seiner Ehefrau Christina ist er seit 2015 verheiratet.