Schon im Dezember: Scary Movie-Schauspielerin Jayne Trcka gestorben

Die US-amerikanische Bodybuilderin und Schauspielerin Jayne Trcka ist tot. Laut eines Medienberichts ist sie bereits am 12. Dezember im Alter von 62 Jahren verstorben.
Bereits vor mehreren Wochen ist die US-amerikanische Bodybuilderin und Schauspielerin Jayne Trcka (1963-2025) gestorben, wie am 5. Januar 2026 bekannt wurde. Ihr Sohn habe dem US-Promi-Portal "TMZ" bestätigt, dass seine Mutter am 12. Dezember 2025 in San Diego, im US-Bundesstaat Kalifornien, verstorben ist. Auch ein Gerichtsmediziner in San Diego habe dies auf Anfrage mitgeteilt. Sie wurde 62 Jahre alt.