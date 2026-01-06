Schon im Dezember: Scary Movie-Schauspielerin Jayne Trcka gestorben

Die US-amerikanische Bodybuilderin und Schauspielerin Jayne Trcka ist tot. Laut eines Medienberichts ist sie bereits am 12. Dezember im Alter von 62 Jahren verstorben.

Bereits vor mehreren Wochen ist die US-amerikanische Bodybuilderin und Schauspielerin Jayne Trcka (1963-2025) gestorben, wie am 5. Januar 2026 bekannt wurde. Ihr Sohn habe dem US-Promi-Portal "TMZ" bestätigt, dass seine Mutter am 12. Dezember 2025 in San Diego, im US-Bundesstaat Kalifornien, verstorben ist. Auch ein Gerichtsmediziner in San Diego habe dies auf Anfrage mitgeteilt. Sie wurde 62 Jahre alt.

Todesursache von Jayne Trcka bislang unbekannt Trckas Sohn wusste demnach nichts über eine mögliche Krankheit oder Beschwerden, die zum Tode seiner Mutter geführt haben könnten. Auch die Gerichtsmedizin habe erklärt, dass die Todesursache bislang nicht geklärt wurde.

Eine befreundete Person soll Trcka laut Angaben von anonymen Polizeiquellen im Dezember mehrfach angerufen haben, konnte sie aber nicht erreichen. Die Person habe sich daraufhin Sorgen gemacht und sei zum Zuhause der 62-Jährigen gefahren. Dort sei Trcka leblos in der Küche aufgefunden worden. Die Person habe den Notruf verständigt, herbeigeeilte Rettungskräfte hätten aber nur noch den Tod der Bodybuilderin feststellen können.

Die in Minnesota geborene Trcka war unter anderem bekannt aus dem ersten Teil der Horror-Comedy-Reihe "Scary Movie". In der Komödie spielte sie die Rolle der Miss Mann. Vor der Kamera folgten vor allem kleinere Rollen, darunter im Musikvideo zum Song "Telephone" von Lady Gaga und Beyoncé, in dem auch Tyrese Gibson mitgespielt hat. Zuletzt soll Jayne Trcka in Kalifornien unter anderem als Maklerin gearbeitet haben.