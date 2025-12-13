Schon die Tour schwanger getanzt: Lets Dance-Kandidatin Marie Mouroum erwartet ein Baby

Freudige Nachrichten von Marie Mouroum: Die Stuntfrau, die Anfang des Jahres bei "Let's Dance" das Publikum begeisterte, wird Mutter. Auf Instagram präsentiert sie stolz ihren Babybauch.

Wieder ein Baby im "Let's Dance"-Kosmos: Marie Mouroum (33) wird zum ersten Mal Mutter. Die Stuntfrau, die in der 18. Staffel der Tanzshow im Frühjahr mit Profitänzer Alexandru Ionel (31) über das Parkett wirbelte, teilte die freudige Nachricht am Freitagabend mit ihren Fans. In ihrer Instagram-Story kündigte sie zuvor augenzwinkernd an: "Jetzt droppe ich hier die Bombe."

Direkt im Anschluss veröffentlichte Mouroum eine Fotoserie, auf der sie mit nacktem Babybauch auf dem Balkon posiert. Liebevoll legt sie die Hände um ihren Bauch und blickt verträumt in die Ferne. Zu den Aufnahmen schrieb sie schlicht: "Lasst mich etwas mit euch teilen" und ergänzte den Hashtag "schwanger".

Mit Baby im Bauch auf Tour

Bei "Let's Dance" galt Mouroum als eine der Favoritinnen der Staffel. Umso überraschender kam ihr Ausscheiden im Viertelfinale, das sowohl sie als auch ihren Tanzpartner sichtlich traf. Für die "Let's Dance"-Live-Tour, die erst vor wenigen Wochen endete, kamen die beiden dann noch mal zusammen und tanzten gemeinsam vor den Fans. Dabei war die Schauspielerin bereits schwanger, wie sie in ihrer Instagram-Story schrieb: "Dancing the tour pregnant."

Tanzpartner Alexandru Ionel will Patenonkel werden

Alexandru Ionel freut sich ganz besonders über die Nachricht. Der Profitänzer postete auf seinem eigenen Account zwei gemeinsame Fotos von der Tour. Darauf formt er mit seinen Händen ein Herz vor Marie Mouroums Bauch, während beide überglücklich in die Kamera strahlen. "Alles Liebe für Euch, meine Mashka. Herzlichen Glückwunsch, es ist traumhaft schön und ich will mindestens Patenonkel sein", schrieb er dazu und gab ein Versprechen mit auf den Weg: "Ich bringe dann auch Standard und Latein bei."

Unter Mouroums Posting sammelten sich innerhalb kürzester Zeit hunderte weitere Glückwünsche, vor allem von den "Let's Dance"-Kollegen. "Herzlichen Glückwunsch, meine Liebe! Das Schönste auf der Welt erwartet dich. Genieße die Schwangerschaft", wünschte Renata Lusin. Patricia Ionel freut sich auf ein "Stunt-Dance-Baby" und auch Malika Dzumaev, Kathrin Menzinger sowie die Juroren Motsi Mabuse und Jorge Gonzales kommentierten begeistert.

Darüber hinaus meldeten sich weitere prominente Gesichter: "Tatort"-Star Florence Kasumba, Ex-Kickbox-Weltmeisterin Christine Theiss, Sängerin Ivy Quainoo und Schauspielerin Cheyenne Pahde übermittelten ihre besten Wünsche an die werdende Mutter.