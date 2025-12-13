Schon die Tour schwanger getanzt: Lets Dance-Kandidatin Marie Mouroum erwartet ein Baby

Freudige Nachrichten von Marie Mouroum: Die Stuntfrau, die Anfang des Jahres bei "Let's Dance" das Publikum begeisterte, wird Mutter. Auf Instagram präsentiert sie stolz ihren Babybauch.
Wieder ein Baby im "Let's Dance"-Kosmos: Marie Mouroum (33) wird zum ersten Mal Mutter. Die Stuntfrau, die in der 18. Staffel der Tanzshow im Frühjahr mit Profitänzer Alexandru Ionel (31) über das Parkett wirbelte, teilte die freudige Nachricht am Freitagabend mit ihren Fans. In ihrer Instagram-Story kündigte sie zuvor augenzwinkernd an: "Jetzt droppe ich hier die Bombe."