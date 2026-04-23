Schon acht Jahre alt?: Kate und William gratulieren Nesthäkchen Louis zum Geburtstag

Ist Prinz Louis wirklich schon acht Jahre alt? Selbst seine Eltern Prinz William und Prinzessin Kate scheinen sich zu wundern, wie schnell die royale Zeit vergeht.

Wie schnell die royale Zeit vergeht, können Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44) offenbar selbst kaum glauben. Dass ihr Nesthäkchen Prinz Louis am 23. April schon acht Jahre alt wird, scheint das kommende Königspaar regelrecht überrascht zu haben. In ihren Geburtstagswünschen, die auf dem offiziellen Instagram-Account des Paares veröffentlicht wurden, heißt es: "Alles Gute zum Geburtstag, Louis! Acht Jahre heute!"

Zu den erstaunlich knappen Glückwünschen wurde ein aktuelles Bild des Geburtstagskindes veröffentlicht, auf dem es mit verschränkten Armen und gewohnt sympathisch-frechem Lächeln in die Kamera blickt. Das Foto wurde offenbar auf einem Boot oder an einem Ufer aufgenommen, im Hintergrund ist ein Gewässer zu erkennen.

Ist das George?

Auch im Kommentarbereich wundern sich viele Fans und Follower, wie groß Prinz Louis bereits geworden ist. Manche attestieren gar, auf den ersten Blick Louis' älteren Bruder und zukünftigen König George (12) auf dem Foto erkannt zu haben. In der Tat sieht er ihm immer ähnlicher.

Was sich der musikbegeisterte Louis zum Geburtstag gewünscht hat, ist nicht bekannt. Ein Schlagzeug scheint der Mini-Royal jedoch schon zu besitzen. Wie Vater William laut "The Telegraph" unlängst und etwas leidend berichtete, habe sein jüngster Sohn großes Interesse an dem Instrument gefunden. "Ich lebe mit den Fingern in den Ohren", sagte er demnach scherzhaft.

Ein Prinz mit vielen Interessen

Gemeinsam mit seiner älteren Schwester Charlotte (10) sei Louis zudem ein großer Filmfan und auch ein Hobby seiner Mutter soll ihn bereits schwer begeistern: die Fotografie. Prinzessin Kate lichtete er schon auf einem Bild ab, das die Royals sogar auf Instagram teilten. Es zeigt seine Mutter in einem winterlichen Wald in Windsor. Genug Interessen für schöne Geschenkideen hat Prinz Louis also mit seinen nun acht Jahren allemal im Angebot.