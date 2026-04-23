Schon acht Jahre alt?: Kate und William gratulieren Nesthäkchen Louis zum Geburtstag

Ist Prinz Louis wirklich schon acht Jahre alt? Selbst seine Eltern Prinz William und Prinzessin Kate scheinen sich zu wundern, wie schnell die royale Zeit vergeht.
Wie schnell die royale Zeit vergeht, können Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44) offenbar selbst kaum glauben. Dass ihr Nesthäkchen Prinz Louis am 23. April schon acht Jahre alt wird, scheint das kommende Königspaar regelrecht überrascht zu haben. In ihren Geburtstagswünschen, die auf dem offiziellen Instagram-Account des Paares veröffentlicht wurden, heißt es: "Alles Gute zum Geburtstag, Louis! Acht Jahre heute!"