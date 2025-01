1 Bundeskanzler Olaf Scholz (r.) und Friedrich Merz. Foto: imago images/Bernd Elmenthaler

Der Wahlkampf im Rahmen der vorgezogenen Bundestagswahl am 23. Februar geht langsam aber sicher in seine heiße Phase. Aber welche Positionen vertreten die Kandidatinnen und Kandidaten? Wie stehen sie zu aktuellen Themen, die Deutschland bewegen? Derartige Fragen möchte RTL in einer Reihe von mehreren Sondersendungen klären.