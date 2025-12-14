Schokoladenkrise: Ritter-Sport-Chef rechnet mit weiter steigenden Preisen

Der Chef des Schokoladenherstellers Ritter Sport, Andreas Ronken, rechnet mit weiter steigenden Schokoladenpreisen. „Wir erleben gerade eine Schokoladenkrise“, sagte Ronken.
Der Chef des Schokoladenherstellers Ritter Sport, Andreas Ronken, rechnet mit weiter steigenden Schokoladenpreisen. „Wir erleben gerade eine Schokoladenkrise“, sagte Ronken dem Portal „t-online“ laut Meldung vom Sonntag. „Billiger wird es nicht mehr.“ Im Gegenteil seien eher steigende Preise zu erwarten, weil Tropenprodukte wie Kakao besonders vom Klimawandel betroffen seien.